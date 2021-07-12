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Polisten uyuşturucuya bir darbe daha: 1 zehir taciri tutuklandı  

Elbistan’da polis ekiplerinin 288,71 gram sentetik cannabinoid, uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton ve metamfetamin ele geçirdiği operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisten uyuşturucuya bir darbe daha: 1 zehir taciri tutuklandı  
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Elbistan emniyeti, bayram öncesinde peş peşe yaptığı uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Hafta içinde 11 şüpheliyi gözaltına alan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı doğrultusunda bir ikamete operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada, toplam 288,71 gram ağırlığında sentetik cannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan sıvı aseton ve içime hazır metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucu maddelerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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Polisten Uyuşturucuya Bir Darbe Daha: 1 Zehir Taciri Tutuklandı