Polisten uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Nurhak ilçesinde rutin uygulama yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Gaziantep ilinden geldiği tespit edilen bir aracı durdurdu. Araçta, içindeki 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 4.28 gram ateş buz metamfetamin, 11.48 gram kubar esrar ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birine, Sulh Ceza Hakimliği’nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli kontrol şartı uygulanırken diğer şahsa da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik uygulama ve çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.