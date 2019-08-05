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Polisten uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polisten uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Sokak satıcılarına göz açtırmayan narkotik ekipleri, yapmış oldukları çalışmada, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 4 şahsın üzerinde arama yapan narkotik ekipleri, 2 paket halinde toplam 46.30 gram metamfetamin ateş buz adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta bulunan şahıslarla ilgili araştırmayı derinleştiren narkotik ekipleri, 4 kişiden 2’sinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


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Vatandaş 3 hafta önce

Yazıklar olsun bu memlekete bu pisliği sokanlara, satanlara içenlere.

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ELBİSTAN 2 hafta önce

MEMLEKETİ YAŞANMAZ HALE GETİRDİLER.UYUŞTURUCUSU, FAİZCİSİ,TEFECİSİ,HIRSIZI NE PİSLİK ARARSAN VAR.

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Adem 2 hafta önce

Dunyada hicbirsey arz talep dsngesi ol.adan olmaz bunlari kim kullaniyor ki elbistanda bu madde artti once sorunun kaynagina inmek lazim yakalansalarda kullanic8lar daha da cok isteyecek

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Eray 2 hafta önce

Kimsenin yaptığı yanına kalmaz.

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