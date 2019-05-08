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Polisten tombala baskını

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tombala oynatılan bir kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında işyeri sahibine 'kumar oynanması için yer temini etmek’ suçundan adli ve idari işlem yapılırken ve tombala oynayanlara kişi başı 259’ar lira idari para cezası kesildi.

Polisten tombala baskını

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha çok ramazan ayında artan tombala çekilişlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu yöndeki ihbarlar titizlikle değerlendirilirken aynı zamanda da şok baskınlarla da tombala oyunu adı altında kumar oynatılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu çerçevede bir ihbarı değerlendirdi. Köprübaşı Mahallesi’nde bir kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler, 6 şahsın tombala oynadığını tespit etti. Tombala oynamakta kullanılan kart, top ve diğer muhtelif malzemelere el konuldu. İşyeri sahibi R.G.’ye 'kumar oynanması için yer temini etmek’ suçundan adli işlem yapıldı. Baskında tombala oynayan 6 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten kişi başı 259’ar lira para olmak üzere 1.554 TL idari para cezası kesildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ramazan ayı süresince ilçedeki lokal, dernek, kahvehane, kıraathane ya da çayevlerinde tombala çekilişi yapılmasına yönelik sıkı tedbirlerini sürdüreceği bildirildi.



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MEHMET 2 hafta önce

RAMAZAN EĞLENCESİ,NE OLMUŞ SANKİ TOMBALA ÇEKİNCE:)

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