Polisten tekerlekli sandalye hediyesi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlilerinin ilçe genelindeki okullarda başlattığı mavi kapak toplama kampanyasında biriktirilen kapaklarla alınan manuel tekerlekli sandalye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ilçede yaşayan 67 yaşındaki bedensel engelli Arif Doğru’ya hediye edildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerini ileten Arif Doğru, “4 yıl önce düştüm, bacağım ve kalçam kırıldı. O günden beri sokağa çıktığımda zorluk yaşıyordum. Tekerlekli sandalye ile dört duvar arasına sıkışmaktan kurtulacağım. Tekerlekli sandalye sayesinde şu anda dışarı çıkabilirim. Dışarıda rahatça gezebilirim. Artık bu arabayla ile evimin ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebileceğim. Polis arkadaşlar aradı, bana tekerlekli sandalye hediye edeceklerini söylediler telefonda. Engelliler Günü’nde böyle bir hediye aldığım için mutluyum. Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Engelli bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusunda çalışma içinde olduklarını ifade eden Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık, “Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri olarak engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temini için 'Bir kapak bir umut' projesi başlattık. Toplamda 16 okula kapak kutuları dağıttık. Toplanan bu kapak kutuları ile bir adet tekerlekli sandalyemizi aldık. Bugün Dünya Engelliler Günü olmasından dolayı engelli bir amcamıza hediye ettik. Başta öğrenciler olmak üzere projemizde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.





