Polisten sürücülere şeker molası

Şehirlerarası yolculuk yapan sürücüler de uygulama noktasında misafir edilerek bir süre mola vermeleri sağlandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, diğer birimlerdeki polislerin desteği ile ilçede güvenli seyahat koşullarını oluşturmak ve bayram yoğunluğuyla artan trafik kazası riskini azaltmak amacıyla denetimlerini sürdürdü. Bayram tatili süresince birçok noktada kontroller ve uygulamalar yapıldı. Nurhak-Elbistan karayolundaki kontrol noktasında denetim yapan trafik ve asayiş ekipleri, ilçeye gelenlerle transit geçiş yapan vatandaşların araçlarını durdurup, sürücüler ile araçlardakilere kolonya ve şeker ikram etti. Bayram süresince devam eden çalışma kapsamında uzun yolculuk yapan sürücüler de uygulama noktasındaki kamelyalarda misafir edildi. Bir süre mola veren sürücüler, daha sonra yolculuklarına devam etti.

Polisler, durdurdukları sürücülerin bayramlarını kutlayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.















