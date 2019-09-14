Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde 81 ilde "Standart Işık Donanımı ve Mevzuata Uygun Işık Kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Denetimlerin Elbistan ayağında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince şehrin ana arterlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Denetimlerde, trafik güvenliği ile can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde sis, uzun hüzmeli ışık donanımları ile standartlara aykırı olarak farklı renk, aşırı parlak çok sayıda led, projektör gibi donanımlar olup olmadığı kontrol edildi. Çok sayıda araç, bu yönlerden denetime tabii tutulurken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Polisten standart dışı ışık donanımı denetimi
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce araçlarda "Standart Işık Donanımı ve Mevzuata Uygun Işık Kullanımına" yönelik denetim gerçekleştirildi.
14 Eylül 2019 Cumartesi 18:07
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde 81 ilde "Standart Işık Donanımı ve Mevzuata Uygun Işık Kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Denetimlerin Elbistan ayağında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince şehrin ana arterlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Denetimlerde, trafik güvenliği ile can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde sis, uzun hüzmeli ışık donanımları ile standartlara aykırı olarak farklı renk, aşırı parlak çok sayıda led, projektör gibi donanımlar olup olmadığı kontrol edildi. Çok sayıda araç, bu yönlerden denetime tabii tutulurken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.