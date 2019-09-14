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Polisten standart dışı ışık donanımı denetimi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce araçlarda "Standart Işık Donanımı ve Mevzuata Uygun Işık Kullanımına" yönelik denetim gerçekleştirildi.

Polisten standart dışı ışık donanımı denetimi
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde 81 ilde "Standart Işık Donanımı ve Mevzuata Uygun Işık Kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Denetimlerin Elbistan ayağında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince şehrin ana arterlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Denetimlerde, trafik güvenliği ile can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde sis, uzun hüzmeli ışık donanımları ile standartlara aykırı olarak farklı renk, aşırı parlak çok sayıda led, projektör gibi donanımlar olup olmadığı kontrol edildi. Çok sayıda araç, bu yönlerden denetime tabii tutulurken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

 371 araç trafikten men edildi

 Ülke genelindeki uygulamalarda 198 bin 216 araç denetlendi, 4 bin 304 sürücünün ışık donanımını uygunsuz kullandığı tespit edildi, 371 araç trafikten men edildi, 93 sürücünün belgesi geçici olarak geri alındı ve toplam 19 bin 955 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.


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