Polisten sokak hayvanlarına yem desteği

Kornavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması ve mesire alanlarının piknik yapanlara kapatılması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, bu çerçevede ilçedeki mesire alanları ve parklardaki sokak hayvanları için harekete geçti. TDP ekipleri, mesire alanları başta olmak üzere muhtelif yerlere yem ve su bırakıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık, “Koronavirüs salgını kapsamında bir dizi önlemler hayata geçirildi. Bu çerçevede de salgının daha ileri boyutlara ulaşmaması için vatandaşlarımızın evde kalmaları isteniyor. Ayrıca önlemlerden biri de mesire alanlarına girilmemesi şeklinde. İnsanlarımızın sağlığı için büyük önem arz eden bu tedbirler, sokak hayvanları için mağduriyete dönüşmemesi için böyle bir çalışma yaptık. Bu nedenle mesire alanlarında hayvanların yem ve su ihtiyaçlarını tedarik ediyoruz. Hayat şartları normale dönene kadar da belirli periyotlarla bu çalışmamızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.



