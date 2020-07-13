Polisten şok uygulama

Uygulama kapsamında başta çay ocakları olmak üzere ilçe merkezindeki birçok noktada vatandaşların üst araması ve genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

Elbistan’da son günlerdeki silahlı ve bıçaklı kavgaların önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘şok’ uygulamaların startı verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki tüm birimlerden oluşan yaklaşık 50 resmi ve sivil personel, 3 ayrı ekip halinde ilçe merkezinde uygulamaya başladı. Uygulamada, çay ocakları, parklar ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler didik didik arandı. Polis ekipleri, üst araması ve genel bilgi taraması (GBT) yaptı. Yaklaşık 3 saat süren uygulamada çok sayıda şahsın, kontrolü yapıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçedeki asayişin en üst düzeyde sağlanması için bu tür şok uygulamalara ve denetimlere aralıksız devam edeceği belirtildi.