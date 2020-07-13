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Polisten şok uygulama

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde silah ve bıçak taşıyanlara yönelik olarak yaklaşık 50 personelin katılımı ile şok uygulama gerçekleştirdi.

Polisten şok uygulama
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Uygulama kapsamında başta çay ocakları olmak üzere ilçe merkezindeki birçok noktada vatandaşların üst araması ve genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

Elbistan’da son günlerdeki silahlı ve bıçaklı kavgaların önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘şok’ uygulamaların startı verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki tüm birimlerden oluşan yaklaşık 50 resmi ve sivil personel, 3 ayrı ekip halinde ilçe merkezinde uygulamaya başladı. Uygulamada, çay ocakları, parklar ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler didik didik arandı. Polis ekipleri, üst araması ve genel bilgi taraması (GBT) yaptı. Yaklaşık 3 saat süren uygulamada çok sayıda şahsın, kontrolü yapıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçedeki asayişin en üst düzeyde sağlanması için bu tür şok uygulamalara ve denetimlere aralıksız devam edeceği belirtildi.

 


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Anahtar Kelimeler:
Polisten şok Uygulama
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Vatandaş 3 hafta önce

Guzel bir uygulama araclarda aransin bence gec kalinmis bi karar umarim sık sık yapilir

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Elbistanlı 3 hafta önce

Güzel bir uygulama tebrik ederim

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Emniyetli ELBİSTAN 3 hafta önce

Uygulama için çok teşekkürler. Kapsamı daha da artırılarak çok daha sık bir şekilde tekrarlanması şart. Huzurlu bir Elbistan'a hasret kaldık. Emniyet güçlerini bu süreçte yanımızda hissetmek istiyoruz.

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hakan 3 hafta önce

güzel bir uygulama ustundekıne guvenıp olay cıkaranlara göz actırmayın memlekette bır huzur bulsun

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Vatandaş 3 hafta önce

Geçici bir çözüm fakat hiç yoktan iyidir. Polisler ne yapsın ki aileler vasıfsız çocuk yetiştirdiği sürece ...

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Şahinim kuşu 3 hafta önce

Hayırlı olsun başka ne diyelim
Bir garibanın sıkışınca kendisini
Savunması için ya bir bıçağnı yada tesadüfen bir calar almazını yakalamış olurlar öteki boynu kalın
Gene aynen devam bi

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