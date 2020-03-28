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Polisten şehirlerarası yolculuğa çıkanlara koronavirüs uyarısı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, özel araçları ile şehirlerarası yolculuğa çıkan sürücüleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Polisten şehirlerarası yolculuğa çıkanlara koronavirüs uyarısı
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Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında zaruri olmayan şehirlerarası seyahatlere kısıtlama getirildi. Şehirlerarası otobüsle seyahat için valiliklerden izin alınması gerekecek. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de, otobüs yolculuğunun kısıtlanması ile birlikte özel araçları ile şehirlerarası yolculuğa çıkan vatandaşların sayısının artacağı öngörüsünden hareketle ilçe çıkış güzergahlarında kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktalarında durdurulan tüm sürücülere ve araçlardaki vatandaşlara, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiği hatırlatıldı. Zaruri olarak yapılan şehirlerarası yolculuklarda da ilgili kurumların koronavirüse karşı aldığı tedbirlere harfiyen uyulmasının önemine değinen trafik polisleri, bu kurallara dikkat edilmesinin kendileri ve toplumun tamamının sağlığının korunması anlamına geldiğini vurguladılar.

Trafik polisleri, yolculuk esnasına trafik kurallarına uymalarını istedikleri sürücülere koronavirüsle ilgili hazırlanan broşürleri de dağıttı.


 


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