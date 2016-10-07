Polisten pancar römorklarına sıkı denetim

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, özellikle şekerpancarı taşıyan traktörlere yönelik olarak denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan trafik uygulamalarıyla özellikle pancar sezonunda artış gösteren traktör kazalarına dikkat çekiliyor ve traktörlerle römorklarda maliyeti sadece 50 TL olan reflektör ve tepe lambası kullanımının hayat kurtardığına vurgu yapılıyor.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz ay başlayan şekerpancarı hasadı çerçevesinde trafikte artan traktör sayısının yol açabileceği kazaları en aza indirmek için denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada yol uygulaması yapan trafik polisleri, traktör sürücülerine reflektör ve tepe lambası uyarısı yaptı.

Hasat mevsiminin başlamasıyla beraber reflektör bulunmayan traktörlerin açmış olduğu kazaların önüne geçebilmek için gerçekleştirilen uygulamalarda traktör sürücülerine, bir yandan uyarılarda bulunurken, bir yandan ise, takılan reflektörlerin ne işe yaradığı anlatılıyor. Aynı zamanda reflektörün bulunmaması halinde meydana gelebilecek kazalar konusunda bilgilendirme yapılıyor. Sürücülere özellikle ikinde fazla römork takmamaları yönünde uyarılarda bulunulurken, pancar sezonunda artış gösteren kazaların önüne geçilmesi için maliyeti sadece 50 TL olan reflektör ve tepe lambası kullanımının hayat kurtardığına vurgu yapılıyor.

Trafik polisleri, uygulamalarda durdurdukları traktör sürücülerine, pancar sezonunun başladığı bu dönemlerde kazalara karışan araçların büyük çoğunluğunu traktör ve traktöre bağlı olarak kullanılan tarım araçlarının oluşturduğunu ifade ediyorlar. Karayoluna çıkan traktörlerin diğer sürücüler tarafından fark edilmesinin önemine işaret eden trafik polisleri, özellikle reflektör kullanımı, kabin kullanımı, tepe ikaz lambası kullanımı, çok sayıda römork kullanılmaması, römorklarda insan taşınmaması gibi konularda uyarını yineliyorlar.