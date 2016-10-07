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Polisten pancar römorklarına sıkı denetim

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, özellikle şekerpancarı taşıyan traktörlere yönelik olarak denetimlerini sıklaştırdı.

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Polisten pancar römorklarına sıkı denetim

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, özellikle şekerpancarı taşıyan traktörlere yönelik olarak denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan trafik uygulamalarıyla özellikle pancar sezonunda artış gösteren traktör kazalarına dikkat çekiliyor ve traktörlerle römorklarda maliyeti sadece 50 TL olan reflektör ve tepe lambası kullanımının hayat kurtardığına vurgu yapılıyor.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz ay başlayan şekerpancarı hasadı çerçevesinde trafikte artan traktör sayısının yol açabileceği kazaları en aza indirmek için denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada yol uygulaması yapan trafik polisleri, traktör sürücülerine reflektör ve tepe lambası uyarısı yaptı.

Hasat mevsiminin başlamasıyla beraber reflektör bulunmayan traktörlerin açmış olduğu kazaların önüne geçebilmek için gerçekleştirilen uygulamalarda traktör sürücülerine, bir yandan uyarılarda bulunurken, bir yandan ise, takılan reflektörlerin ne işe yaradığı anlatılıyor. Aynı zamanda reflektörün bulunmaması halinde meydana gelebilecek kazalar konusunda bilgilendirme yapılıyor. Sürücülere özellikle ikinde fazla römork takmamaları yönünde uyarılarda bulunulurken, pancar sezonunda artış gösteren kazaların önüne geçilmesi için maliyeti sadece 50 TL olan reflektör ve tepe lambası kullanımının hayat kurtardığına vurgu yapılıyor.

Trafik polisleri, uygulamalarda durdurdukları traktör sürücülerine, pancar sezonunun başladığı bu dönemlerde kazalara karışan araçların büyük çoğunluğunu traktör ve traktöre bağlı olarak kullanılan tarım araçlarının oluşturduğunu ifade ediyorlar. Karayoluna çıkan traktörlerin diğer sürücüler tarafından fark edilmesinin önemine işaret eden trafik polisleri, özellikle reflektör kullanımı, kabin kullanımı, tepe ikaz lambası kullanımı, çok sayıda römork kullanılmaması, römorklarda insan taşınmaması gibi konularda uyarını yineliyorlar.

Trafik polisleri, traktörlerin ulaşım aracı olarak değil de tarımda yük taşıma aracı olarak kullanılmasının kazalarda can kaybının önleyeceğini, reflektörsüz ve ışık donanımı eksik traktörün karayolunda seyreden diğer sürücüler için ölümcül kaza sebebi olduğunun altını çiziyorlar.

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A.genc 3 ay önce

Tepe lambasi pancar dan gozukmuyor reflektor lu römork a carpmis doblo resimi atiyosunuz demekki denetim anlamsiz hayat kurtarmiyor ceza yaziyor
Cozum yollari farkli olmali her yil ayni durum yasaniyor sira alacam diye hatali sollAma kirmizi isik ihlali asiri yukten patliyan lastikler sonucu olusan tehlikelerden bazilari buna coZum bulun

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F.ARSLAN 3 ay önce

Elbistan emniyeti bu konuda cok cok katdar olmasi gerekiyor.cunku vatandasimiz bu konuda hic duyarli degil.

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