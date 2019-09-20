Polisten okul önlerine maksimum güvenlik çemberi

Öğrencilerin, suç ve suçlularla arasına set çekmeyi amaçlayan uygulamada, okul çevrelerindeki ilgisiz şahıslar ve araçlar titizlikle denetlendi.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sınıfları dolduran öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde eğitimlerine devam etmelerini amaçlayan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güvenli Okul projesi kapsamında ilk kapsamlı denetimi 45 personelden oluşan 9 ekiple birlikte yaptı. Çevrelerinde meydana gelen suç türleri, sayıları ve çevresel faktörler göz önünde alınarak risk analizine dayalı olarak yapılan planlamanın ardından ilk etapta 12 okul risk kapsamına alındı. Söz konusu okulların çıkış saatleri belirlenerek uygulama için düğmeye basıldı. Çocuk Büro Amirliği koordinesinde yapılan operasyona diğer birimlerden katılan resmi ve sivil polisler, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde toplandı. Görev dağılımının ardından her bir ekip, sorumlu oldukları okullara doğru yola çıktı. Sivil ve resmi ekipler, sorumlu oldukları okulların çevresindeki şahısları tek tek kontrol etti. Polis ekipleri, okul çevresinde bekleyen araçlarda da arama yaparak trafik kuralları yönünden de denetledi. Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama 2 saat sürdü. Denetimler kapsamında 65 şahıs, Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi ve 15 araç kontrol edildi.

Okul çevresindeki güvenliği ve huzuru bozmak amacıyla ilgisiz olarak bekleyen ve öğrencilere rahatsızlık verdikleri değerlendirilen şahıslara da gerekli uyarılar yapıldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bu uygulamalarını eğitim öğretim dönemi boyunca sürdüreceği belirtildi.



























