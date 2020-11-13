Polisten kumar baskını

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede kumar denetimi yaptı. Bir kıraathanede yapılan denetimlerde, kumar oynanması için özel olarak oluşturulan bölme fark edildi. Bölmeden içeri giren polis ekipleri, 4 şahsın kumar oynadığını tespit etti. Denetimlerde bir miktar paraya el konulurken şahıslar ve işyeri sahibi işlemleri için emniyete götürüldü. Söz konusu 4 şahsa kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesi ile 2 bin 100’er TL idari para cezası kesildi. İşyeri sahibi hakkında da kumar oynatmak için yer temin etmek suçlaması ile adli işlem başlatıldı.

Polisin, bu yöndeki denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi.