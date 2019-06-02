Polisten ‘kırmızı düdük ve karne’ uygulaması

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri tarafından uygulamada durdurdukları araçlardaki çocuklara sürücünün hatalarını değerlendirmesi için "sürücü seyahat karnesi" ile hata anında uyarması için de kırmızı düdük verildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği görevlileri, dün başlayan Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte ilçedeki trafik düzenini sağlamak için bir dizi özel çalışmayı hayata geçirdi. Oluşabilecek yoğunluk doğrultusunda hazırlanan eylem planıyla birlikte özellikle şehir içinde çift sıra parklar ya da tek yön ihlalleri üzerinde durulacak. Trafiğin yoğun olduğu ana caddelerde de yaya devriyeler görev yapacak. Bayram tatili süresince şehrin farklı noktalarında da yol uygulamaları yapılacak. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı tarafından bayram öncesi güvenli sürüş ve karayollarında kazaların en aza indirilmesi için başlatılan "Sürücü Seyahat Karnesi" ile geçen yıl hayata geçirilen “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi” uygulaması kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince yol uygulaması yapıldı. Binali Yıldırım Bulvarı’ndaki 2 saatlik uygulamada, araçlar tek tek durdurularak sürücülerden, can ve mal güvenliği için emniyet kemerini takmaları gerektiği vurgulanarak başta hız, kırmızı ışık olmak üzere trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı. Özellikle bayram tatiline çıkacak olan sürücülere yorgun olarak yolculuğa devam etmemelerinin altı çizildi.

Trafik polisleri, durdurdukları araçlardaki çocuklara sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük hediye ederek, çocuklardan seyahatleri boyunca anne baba veya kardeşlerinin kullandığı araçlarda aşırı hız konusu ile trafik kurallarına dikkat etmelerini, kural ihlallerini de karneye yazmalarını istedi. Trafik polisleri, çocuklara, karneler ile yapılan denetim sonuçlarının gönderimi halinde hediye kazanma şansının bulunduğunu hatırlattılar. Çocuklar tarafından tatil döneminde doldurulan karnelerin 20 Haziran'a kadar #trafikkarnem hashtagi ile @TrafikEgm Twitter adresine yüklenmesi ve yüklenen karneler arasında en çok beğeni alan ilk 100 öğrencinin bisikletle ödüllendirileceği kaydedildi.

Trafik polislerinin ‘kırmızı düdük’ dağıttığı çocukların direksiyon başındaki anne ve babaları da uygulamanın gelecek açısından büyük öneme haiz olduğunu vurguladılar.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, seyahat eden sürücü ve vatandaşlara kazasız, belasız bir yolculuk temennisi ile iyi bayramlar dileklerinde bulundu.













