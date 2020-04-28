Polisten ilçe genelinde motosiklet ve kask denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte trafikte sayıları her geçen gün artan motosikletlere ve kask kullanılmasına yönelik olarak çalışmalarına başladı. Bu kapsamda özellikle motosiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini arttırmak amacıyla 22-26 Nisan 2020 tarihlerinde arasında 5 gün süreyle motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcuların kask kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetimleri gerçekleştirildi. Ülke genelindeki uygulamalarda; 20 bin 849 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. 459 motosiklet trafikten men edildi. 1.289 sürücüye kask kullanmamak, 323 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan dolayı işlem yapıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de 4 gün süren denetimlerde durdurulan motosikletlerin evraklarını tek tek kontrol etti. Kask takmayan ya da kurallara aykırı olarak trafiğe çıkan sürücülerle ilgili işlem yapıldı. Polis ekipleri, motosiklet sürücülerinden öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve mutlaka kask kullanmalarını istedi.

Gerçekleştirilen bu tür denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak belirlenen aralıklarla sürdürüleceğini kaydedildi.