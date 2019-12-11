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Polisten ilçe genelinde motosiklet uygulaması

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 3 adet tescilsiz motosiklet trafikten men edilirken 4 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Polisten ilçe genelinde motosiklet uygulaması

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, tescilsiz olarak motosiklet kullanımını önlemek ve sürücülerin trafiğe çıkarken kask takmaları yönünde farkındalık oluşturmak amacıyla şehrin farklı noktalarında uygulama yaptı. Uygulamada durdurulan motosikletlerin evrakları tek tek kontrol edildi. Kask takmayan ya da kurallara aykırı olarak trafiğe çıkan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yapılan uygulama neticesinde; 3 adet tescilsiz motosiklet trafikten men edildi. Trafikten men edilen motosikletler, otoparka çekildi. 4 motosiklet sürücüsüne 13 bin TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamaların; can ve trafik güvenliğinin sağlanması, asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslar ile mücadelenin etkin olarak sürdürülmesi amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ettirileceği kaydedildi.

 



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