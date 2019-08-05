Polisten ilçe genelinde motosiklet uygulaması

Elbistan’da yaz ayları ile birlikte motosiklet kullanımının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak motosiklet sürücülerinde kask kullanımının arttırılması, tescilsiz motosiklet kullanımının artması ve çalınmasının kolay olması, elektronik denetim sistemlerine yakalanmamak için plakanın doğru okunmasını engelleyecek şekilde plakanın sökülerek ya da katlanmak suretiyle kullanılması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği koordinesinde diğer birimlerin de katılımı ile eş zamanlı uygulama yapıldı. Eş zamanlı uygulama kapsamında, trafik polisleri şehrin ana caddelerinde kontrol noktası oluşturdu. Diğer sivil ve resmi ekipler de kendi sorumluluk bölgelerinde denetimlerde bulundu. Uygulamada durdurulan motosikletlerin evrakları tek tek kontrol edildi. Kask takmayan ya da kurallara aykırı olarak trafiğe çıkan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yapılan uygulama neticesinde; 8 motosiklet trafikten men edildi. Trafikten men edilen motosikletler, otoparka çekildi. 9 motosiklet sürücüsüne 29 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan uygulamayla ilgili olarak, motosiklet sürücülerinin öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması, trafik kurallarına uymaları ilçemizde trafik güvenliğinin sağlanması ile asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslar ile mücadelenin ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.















