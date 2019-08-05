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Polisten ilçe genelinde motosiklet uygulaması

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde 8 motosiklet trafikten men edilirken 9 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Polisten ilçe genelinde motosiklet uygulaması
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Elbistan’da yaz ayları ile birlikte motosiklet kullanımının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak motosiklet sürücülerinde kask kullanımının arttırılması, tescilsiz motosiklet kullanımının artması ve çalınmasının kolay olması, elektronik denetim sistemlerine yakalanmamak için plakanın doğru okunmasını engelleyecek şekilde plakanın sökülerek ya da katlanmak suretiyle kullanılması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği koordinesinde diğer birimlerin de katılımı ile eş zamanlı uygulama yapıldı. Eş zamanlı uygulama kapsamında, trafik polisleri şehrin ana caddelerinde kontrol noktası oluşturdu. Diğer sivil ve resmi ekipler de kendi sorumluluk bölgelerinde denetimlerde bulundu. Uygulamada durdurulan motosikletlerin evrakları tek tek kontrol edildi. Kask takmayan ya da kurallara aykırı olarak trafiğe çıkan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yapılan uygulama neticesinde; 8 motosiklet trafikten men edildi. Trafikten men edilen motosikletler, otoparka çekildi. 9 motosiklet sürücüsüne 29 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan uygulamayla ilgili olarak, motosiklet sürücülerinin öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması, trafik kurallarına uymaları ilçemizde trafik güvenliğinin sağlanması ile asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslar ile mücadelenin ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.


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Elbıstanlı 3 hafta önce

Suriyelı gezıyor ehlıyetsız muayenesız asıl bunlara ceza kesın motorunu alın

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Ali Nar 3 hafta önce

Denetimlerin artırılmasını özellikle bayram ve özel günlerde daha sık yapılması çok önemli...

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Şoför 3 hafta önce

Bir de xenon far uygulaması yapsanız adam almış takmış kısası yok uzunu yok ayar yok bir sey 80 model döküntü arabasını bmw mercedes sanıyor. O araçların xenon farları ayarli insanin gözünü almıyor, herkes bir piskopat ayağı tutturmuş kimse sizden korkmuyor ailesini düşünüyor . Emniyet lütfen bunları görün ceza yazacaksanız yazın insanları bunlarla muhattap ettirmeyin .

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Adem 2 hafta önce

Çarşı içerisinde hatalı park yapan araçlardan dolayı yürüyemiyoruz... Araçla girmek şöyle dursun. 2 ekip görevlendirilse yeterli. Bayram öncesi bir hafta fotoyu çek cezayı yaz. Bakalı keyfi yolu istila edebiliyorlar mi

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Halllk 3 hafta önce

İnşAllah daha da fazla artar denetimler özellikle de tofaşcılar

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elbistanlı 3 hafta önce

denetim yapacaksanız akşama kafar yapın 1 saat denetim yapıyorsunuz 2 araca cza kestikten sonra gidiyorsunuz.

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elbistanlı 3 hafta önce

suriyeliler ve kağıt toplayıcılar dahil şarjlı bisiklet ve normal bisikletçileri denetleyin.
ters şerit ışık kural takmamaktalar.

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A 2 hafta önce

Ne ugrasiyorsunuz garibanla parasi olan motora binmez bisuru ceza yaziyosunz

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