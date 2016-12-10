Polisten ‘Huzur Türkiye’ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde eş zamanlı olarak icra edilen ‘Huzur Türkiye’ operasyonun Elbistan ayağı 130 polisin katılımı ile gerçekleştirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 17 ekipten oluşan 130 polis, tüm Türkiye ile aynı anda ilçenin birçok caddesinde ve vatandaşların yoğun oldukları çayevi, kıraathane gibi işyerlerinde denetlemelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde, 81 ilde eş zamanlı olarak ilk kez gerçekleştirilen ’Huzur Türkiye’ uygulaması yapıldı. Huzur Türkiye uygulamasına, 81 ilin asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucuyla mücadele, deniz ve havacılık şubelerinden 5 bin 863 ekipte görevli 40 bin 507 personel katıldı.

Huzur Türkiye operasyonun Elbistan ayağı ise 17 ekipten oluşan 130 polisin katılımıyla icra edildi. Operasyonun startı, tüm Türkiye’de olduğu gibi saat 22.00’de verildi. Operasyon talimatını alan sivil ve resmi ekipler, birim amirleri ve komiserlerin koordinesinde daha önceden belirlenen görev yerlerine dağıldı. Şehir merkezindeki çayevleri, kıraathaneler gibi vatandaşların yoğun bulunduğu umuma açık yerleri ve diğer birçok işyerini denetleyen ekipler, buralardaki kişiler üzerinde Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü ile üst araması yaptı. Trafik polisleri de şehirde araç yoğunluğunun fazla olduğu 2 noktada uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücüler ve yolcular da tek tek kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Operasyon kapsamında 46 işyeri denetlenirken 481 şahsın da sorgusu yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden “Huzur Türkiye” isimli uygulamaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin güvenlik ve asayişini temininde mesai mefhumu gözetmeden her türlü zor şart altında canı pahasına görev yapan polisimiz, bu akşam 81 ilimizde eş zamanlı olarak geniş çaplı önemli bir uygulama yapmıştır. Güvenlik ve özgürlük arasındaki hassas dengeye önem veren temel insan haklarına saygılı bir yöntemle yapılan uygulama ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için karma ekiplerle çalışma yapılmıştır” denildi.



