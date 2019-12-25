Polisten hırsızlığa karşı broşürlü uyarı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için bir dizi çalışma yaptı. TDP ekipleri, ilçe merkezindeki çayevlerinde sorumluluk alanı huzur toplantıları gerçekleştirdi. Toplantının akabinde işyerlerini ziyaret eden TDP ekipleri, vatandaşlar ve esnaflara, evden ve işyerinden hırsızlık olaylarına karşı daha duyarlı olmaları yönünde tavsiyelerin yer aldığı broşürler dağıttı.

Toplum Destekli Polis’in yaptığı çalışmalarda; başta evden ve işyerinden olmak üzere tüm hırsızlık olaylarının önlenmesi için polisiye tedbirlerin en üst seviyede tutulduğu hatırlatarak vatandaşların da kendi önlemlerini almalarının önemine değinildi. ‘İşyerinizin güvenliği için tedbir alın ve eşyalarınız güvende olsun’ sloganlarının yer aldığı afişler, vatandaşların görebileceği yerlere asılırken hırsızlığa karşı bilgilerin yer aldığı broşürler de vatandaşlara ve esnaflara dağıtıldı. Broşürlerde, evlerden ve işyerlerinden hırsızlığa karşı alınacak fiziki ve kişisel önlemlerin yer aldığı bilgiler bulunuyor; Vatandaşlara ev ve işyeri hırsızlığını önlemek için, kapı ve pencerelerin kilitlerinin güvenli olduğundan emin olunması, yeni bir eve veya işyerine taşınıldığında mutlaka kapı kilitlerinin değiştirilmesi gerektiği, işyerlerine ve apartman girişlerine mutlaka güvenlik kamerası taktırılmasının hırsızları caydırıcı noktaların başında geldiği vurgulandı.

TDP ekipleri, vatandaşlardan karşılaştıkları şüpheli durumlarda da 155 Polis İmdat hattını aramalarını istedi.



