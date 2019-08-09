Polisten Hayvan Borsası’nda sahte para uyarısı

Bölgenin tek canlı hayvan satış yeri olan Hayvan Borsası, Kurban Bayramı öncesinde en hareketli günlerini yaşıyor. Kurbanlık alışverişlerinde sahte para ile dolandırıcılık olaylarının yaşanabileceği öngörüsüyle harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü de sahte para konusunda önlemlerini artırdı. Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği Ekipleri, Hayvan Borsası’na giderek vatandaşlara sahte paranın nasıl anlaşılacağını gösterdi. Türk Lirası’nın özelliklerin yer aldığı broşürler de dağıtan TDP ekipleri, gerçek parayı sahtesinden ayıran özellikleri anlattı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık, dolandırıcıların özellikle para alışverişinin yoğun olduğu dönemleri seçtiklerini hatırlattı. Kurbanlık alım satımı esnasında da bu tür olaylara sıklıkla karşılaşıldığını kaydeden Tekbıyık, , “Maalesef her yıl insanlarımızı aldatmak amacıyla sahte parayla hayvan alımı veya sahte para bozdurma gibi birtakım taktiklerle art niyetli insanlar ortaya çıkıyor. Satıcılar, sahte paraya karşı çok dikkatli olmalı. Sahte parayı gerçeğinden ayıran birçok özellik bulunuyor. Vatandaşlarımız, kurban alışverişinde sizlere verilen paraları mutlaka kontrol etmeli. Özellikle toplu para alımında paralar yavaş yavaş, tek tek kontrol edilerek sayılmalı. Destenin arasına sahte para yerleştirilmiş olabilir. Köyden gelen insanlarımızı veya tüccarlarımızı dolandırabiliyorlar. Vatandaşlarımızın kalpazanlara karşı çok dikkatli olmasını istiyoruz. Ayrıca tırnakçılık diye tabir edilen yönteme de başvuranlar olabilir. Tırnakçılık da dolandırıcıların çok kullandığı bir yöntem. Vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmadan azami dikkat göstermelerini istiyoruz” şeklinde uyarılarda bulundu.