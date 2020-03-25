Polisten halk otobüsü ve minibüslerde koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin temasını engelleyecek şekilde olmasını öngören genelgenin ardından Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri de harekete geçti. Trafik polisleri bu çerçevede, ilçede şehir içi ve şehir dışı hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetimlerde bulundu.

Şehir merkezinde oluşturulan uygulama noktasında toplu taşıma araçlarını tek tek duran trafik polisleri, yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve sürücüleri uyardı. Aynı şekilde ilçeler arasında yolcu taşımacılığı yapan firmaları da denetleyen trafik polisleri, genelgede belirtilen hususlara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimlerin, artarak devam edeceği belirtildi.



