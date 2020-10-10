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Polisten esnaflara ‘yardım kampanyası’ dolandırıcılığı uyarısı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, yardım kampanyası adı altında telefonla para talebinde bulunan kişilere karşı esnafları uyardı.

Polisten esnaflara ‘yardım kampanyası’ dolandırıcılığı uyarısı
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, yardım kampanyası adı altında kentte esnafların 0545 387… numaradan aranarak dolandırıldığının tespit edilmesi üzerine yazılı bir açıklama yaparak esnafları uyardı.

Böyle bir yardım kampanyasının olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı telefon numaralı ile ilimizde bulunan esnafların cep telefonları ve işyerlerine ait sabit numaraların arandığı, kendilerini sözde yetkili kamu görevlisi, belediye başkanı ve bürokrat olarak tanıtan kimliği meçhul dolandırıcıların, kurum adına yardıma muhtaç insanlara yardım kampanyası adı altında para talep ettiği veya öğrencilere para yardımı istediği öğrenilmiştir.”

Açıklamada, Hiçbir kamu yöneticisi, belediye başkanı ve bürokratın vatandaşı telefonla arayarak veya mahiyetindeki memurlar aracılığı ile telefon açtırarak yardım kampanyası adı altında esnaftan para talep etmeyeceği, bazı makamların adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıslara dikkat edilmesi konusuna dikkat çekildi.

Böyle durumlarda dolandırıcılara itibar edilmemesi,  anında 155 Polis İmdat telefonunun aranması istenen açıklamada, bazı iş adamlarının, işyerlerinin ve esnafın aranarak sözde kamu kurumları adına yardım kampanyası adı altında para istendiğinin öğrenildiği ve dolandırıcılık olaylarının teşebbüste kaldığı ifade edildi.


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