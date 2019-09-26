banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Polisten ‘dumansız araç’ denetimi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin koordinesinde özel araçlardaki sigara yasağı uygulaması kapsamında ‘dumansız araç’ denetimi yapıldı.

Polisten ‘dumansız araç’ denetimi
banner143
Araçlarında sigara içtiği tespit edilen sürücülere 153 TL idari para cezası uygulanırken, diğer sürücüler ve vatandaşlar da yasak hakkında uyarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası hayata geçirilen özel araçlarda sigara yasağı nedeniyle polis ekipleri denetimleri arttırdı. "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun"unda yer alan tütün ürünlerinin, hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu toplu araçlarında tüketilemeyeceği ve buna aykırı hareket edenlerin Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine göre cezalandırılacağına ilişkin hüküm uyarınca, denetime çıkan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Söğütlü Caddesi’nde uygulama yaptı. Diğer birimlerdeki polislerin de destek verdiği uygulamada, çok sayıda araç denetlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi açıkladığı özel araçlarda sigara yasağı uygulaması hayata geçirildi. Özel araçlarında sigara içtiklerini tespit ettikleri vatandaşlara, Kabahatler Kanunu çerçevesinde 153'er TL para cezası kesti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından dumansız araç denetimlerinin ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner116