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Polisten dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları ve esnafları dolandırıcılılık, sahte para ve yankesicilik gibi olaylara karşı daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Polisten dolandırıcılık ve sahte para uyarısı
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Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, halkın yoğun şekilde alışveriş yaptığı açık pazar alanında dolandırıcılık, yankesicilik ve sahte para konularında önemli bir çalışmaya imza attı. Genelde nakit paranın döndüğü açık pazar alanında esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, sahte para ve alışveriş sonrasında para üstüne dikkat etmelerinin altını çizdi. Gerçek paranın sahtesinden ayırt edilen yönlerini de anlatarak TDP Büro Amirliği ekipleri, özellikle telefonla dolandırıcılık olaylarına dikkati çekti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık, yaptığı değerlendirmede, dolandırıcıların kullandıkları yöntemler hakkında vatandaşları bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hiçbir kamu görevlisinin vatandaştan para talep etmeyeceğini hatırlatan Tekbıyık, “Cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyenlere itibar edilmemesini bir kez daha hatırlattık. Ayrıca, bankamatiklerden işlem yaparken şifrenin kimseyle paylaşılmaması ve tanımadığı kişilerin yardım teklifini kabul edilmemesi gerektiğini ifade ettik” dedi.

Üzerinde durdukları bir diğer konunun da sahte para olduğunu belirten Tekbıyık, kalpazanların bu yolla hem esnafları hem de vatandaşları mağdur ettiğine değindi.

Sahte para kullanımının, nakit alışverişin yapıldığı yerlerde daha fazla olabileceğini kaydeden Tekbıyık, “Esnaflarımız ve vatandaşlarımız sahte paraya karşı çok dikkatli olmalı. Sahte parayı gerçeğinden ayıran birçok özellik bulunuyor. Biz de vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza bunu ayrıntılı bir şekilde anlattık. Konuyla ilgili broşürleri dağıttık. Vatandaşlarımız, alışverişleri esnasında paraları mutlaka kontrol etmeli. Özellikle toplu para alımında paralar yavaş yavaş, tek tek sayılmalı. Destenin arasına sahte para yerleştirilmiş olabilir. Vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmadan azami dikkat göstermelerini istiyoruz” şeklinde uyarılarda bulundu.







Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekiplerinin uyarılarını dikkate alacaklarını belirten vatandaşlar ise, “Polisimiz, dolandırıcılara ve kalpazanlara fırsat vermemek için çalışıyor. Bize bilgi vermek için pazara gelen polislerimize teşekkür ederiz” dediler.


Yerel Manşetler
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