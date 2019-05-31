Polisten dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ((TDP) Büro Amirliği görevlileri, bayram telaşına düşen vatandaşları uyardı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, banka, cami, durak gibi halkın yoğun olduğu yerlere afiş asarak, broşür dağıttı. Cep telefonu dolandırıcılarına karşı vatandaşları bilgilendiren TDP ekipleri, sahte para konusunun üzerinde de özellikle durdular. Hiçbir devlet görevlisi veya polisin para istemeyeceğini, cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyenlere itibar edilmemesini anlatan TDP görevlileri, bankamatiklerden işlem yaparken şifrenin kimseyle paylaşılmaması ve tanımadığınız kişilerin yardım teklifini kabul edilmemesi gerektiğini belirttiler.

Vatandaşlara ayrıca yan kesicilerin özellikle yaşlı insanları tercih ettiği belirtilerek, emekli kişilerin maaş gününde daha dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı. Bayram alışverişine çıkarken üzerlerine fazla para almamalarını isteyen TDP görevlileri, sahte para ve alışveriş sonrasında para üstüne dikkat etmelerinin altını çizdi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, gerçek paranın sahtesinden ayırt edilen yönlerini de anlatarak vatandaşların Ramazan Bayramı’nı da kutladı.



















