Polisten dolandırıcıların yeni yöntemlerine karşı uyarı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dolandırıcıların gündemi takip ederek yeni yöntemler uyguladıkları, her türlü ikna ve kandırma yolunu tercih ettiklerinin altı çizildi.

Özellikle son dönemlerde cep telefonu üzerinden esnaf ve vatandaşlara ulaşan dolandırıcıların, kendilerini sözde sağlık müdürlüğü yetkilisi olarak tanıttığı vatandaşlardan, "Okullarda Covid-19 Hijyen Kampanyası" adı altında para talep ettiği kaydedildi.

Dolandırıcıların yöntemlerine itibar edilmemesi ve bu tür durumlarda 155 Polis İmdat Hattı’nın aranması istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son zamanlarda vatandaşların cep telefonlarına kısa mesajlar geldiği, örneğin 'Pandemi destek ücreti almak için başvuru', 'Uygun kredi ister misin?', 'Bir ödül kazandınız.', 'Alışveriş çeki kazandınız.', 'Çok şanslısınız.' gibi kısa mesajlar yoluyla linkler yollandığı, bu tip mesajlardaki linklere girilmemesi, linklere girildiği an cep telefonuna zarar verildiği, bu yolla rehberdeki kişilere toplu mesaj atılarak mağduriyet yaşatıldığı, bu mesajlara cevap vererek TC numarası, banka kart numarası gibi özel bilgilerin paylaşılmaması, internetten yapılmak istenen alışveriş için karşı taraf ile görüşme sonucu verilen hesaba yatırılan kaparolar sonucu mağduriyetler yaşandığı, sosyal medyadan 'Alışveriş çeki kazandınız' şeklinde gelen mesajlara inanıp kart numarasının verilerek mağduriyet yaşandığı, ayrıca kişilerin cep telefonlarına, 'Eski bir evde tarihi sarı liralar bulundu, bunları birlikte değerlendirebilir miyiz?' gibi mesajlar geldiği, bu tip mesajlara itibar edilmemesi, vatandaşların zaman kaybetmeden 155 Polis İmdat Hattı'nı aramaları önemle duyurulur.”