Polisten ‘bayrama mağdur girmeyin’ uyarısı

TDP ekipleri, sahte para, tırnakçılık, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çekerek, kötü niyetli kişilerin özellikle yoğun ve kalabalık ortamları seçtiklerini anlattı.

Elbistan’da, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hareketlilik arttı. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların da akın ettiği ilçede yoğunluk yaşanıyor. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, konfeksiyon, ayakkabı, şeker, tatlı gibi ihtiyaçlarını karşılamak için dükkan dükkan geziyor. Kurban kesecek vatandaşlar da Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası’nın yolunu tutuyor.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların başta kurbanlık olmak üzere para ile yapılan alışverişlerde kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmemesi için harekete geçti.

Özellikle sahte para kullanımı noktasında vatandaşların mağduriyet yaşamamasını isteyen TDP ekipleri, Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası’nda vatandaşlar ile satıcılara, sahte para ile gerçek paranın arasındaki farkları anlatan broşürler dağıttı. TDP ekipleri, vatandaşlara sahte paranın nasıl anlaşılacağını göstererek gerçek parayı sahtesinden ayıran özellikleri anlattı. Kent merkezinde de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanları dolaşarak aynı uyarıları yineleyen Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, alışverişlerde verilen paraların mutlaka kontrol edilmesini istedi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri Mustafa Demir, sahtecilik olaylarının önlenmesi ve suçla etkin mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla bilinçlendirme çalışması yaptıklarını söyledi.

Sahte paranın yanı sıra tırnakçılık, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına da dikkat çektiklerini ifade eden Demir, “Kurban Bayramı öncesinde artan yoğunluk, bu tür suçların işlenebilme ihtimalini de artırıyor. Biz de hem vatandaşlarımızı bilinçlendirmek hem de oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla böyle bir çalışma yaptık” dedi.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekiplerinin uyarılarını dikkate alacaklarını belirten vatandaşlar ise, polislere teşekkür ettiler.