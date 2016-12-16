Polisten -14 derecede huzur operasyonu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, termometrelerin -14 dereceyi gösterdiği soğuk havada yaklaşık 150 polisin katılımıyla son bir ayda 3. kez huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il merkezi başta olmak üzere 9 ilçede eş zamanlı olarak genişletilmiş asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Operasyonun Elbistan ayağı ise 150 polisle icra edildi. Saat 21.00 itibariyle başlayan ve 2 saat süren uygulamaya, asayiş, trafik, KOM, çevik kuvvet ve terörle mücadele ekipleri katıldı.

Kahramanmaraş’la birlikte eş zamanlı olarak başlayan operasyonda parklar, umuma açık yerler, çayevleri, kıraathaneler ve kafelerde denetim yapıldı. Trafik polisleri de şehrin farklı caddelerinde uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücüler ve yolcular da tek tek kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kar yağışının ardından düşen sıcaklıklara rağmen büyük özveri ile gerçekleştirilen huzur operasyonunda 442 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 52 araç trafik polislerince sorgulanırken bunlardan 5’ine cezai işlem uygulandı. 2 araç da trafikten men edildi. Uygulamada 36 işyeri denetlenirken yapılan aramalarda 1 de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.