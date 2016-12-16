Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Polisten -14 derecede huzur operasyonu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, termometrelerin -14 dereceyi gösterdiği soğuk havada yaklaşık 150 polisin katılımıyla son bir ayda 3. kez huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Bu haber kez okundu.

Polisten -14 derecede huzur operasyonu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, termometrelerin -14 dereceyi gösterdiği soğuk havada yaklaşık 150 polisin katılımıyla son bir ayda 3. kez huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il merkezi başta olmak üzere 9 ilçede eş zamanlı olarak genişletilmiş asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Operasyonun Elbistan ayağı ise 150 polisle icra edildi. Saat 21.00 itibariyle başlayan ve 2 saat süren uygulamaya, asayiş, trafik, KOM, çevik kuvvet ve terörle mücadele ekipleri katıldı.

Kahramanmaraş’la birlikte eş zamanlı olarak başlayan operasyonda parklar, umuma açık yerler, çayevleri, kıraathaneler ve kafelerde denetim yapıldı. Trafik polisleri de şehrin farklı caddelerinde uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücüler ve yolcular da tek tek kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kar yağışının ardından düşen sıcaklıklara rağmen büyük özveri ile gerçekleştirilen huzur operasyonunda 442 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 52 araç trafik polislerince sorgulanırken bunlardan 5’ine cezai işlem uygulandı. 2 araç da trafikten men edildi. Uygulamada 36 işyeri denetlenirken yapılan aramalarda 1 de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Sıcaklığın -14 derece olduğu bir zamanda yapılan operasyon, 2 saat sürdü. Vatandaşların huzur içinde yaşamaları için yapılan bu tür çalışmaların tekrarlanacağı kaydedildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 6 gün önce

Çok güzel bir uygulama keşke daha önce böyle yapılsaydı sayın emniyet müdürümüz ve güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun ve başarılarının devamını dilerim.

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
Vatandaş 3 gün önce

Gece 12 den sonra herşey başlıyor asıl pislikler o zaman meydana çıkıyor keşke o saatten sonra yapsanız . Bunlar için de Allah Sizden Razı Olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEHMET 5 gün önce

Huzur operasyonu internet kafelere baskın yapıp millet hükümeti eleştrimesin diye yapılmaz.Önce pavyonlara yapın bende inanayım huzur operasyonu yaptıgınıza..Lütfen yorumlarımızı paylasın..

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
ALİ 3 gün önce

BÖYLE ÇALIŞMA DEVAMLI YAPILMASINI DEVAMLI İSTERİZ. BU ÇALIŞMA KAHVELERE'de YAPILSA DAHA İYİ OLUR

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29