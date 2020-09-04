Polisten ‘1000 TL pandemi desteği’ dolandırıcılığı uyarısı

Dolandırıcıların kurduğu tuzağın, mesajdaki linkin tıklanması ile başladığını vurgulayan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nün konuyla ilgili uyarısında linkteki adrese girilmesi halinde karşı tarafından mobil ve internet bankacılığa erişim sağlayarak hesapları boşalttığı kaydedildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara pandemi sürecinde 1000 TL ödeme yapılması, dolandırıcıları da harekete geçirdi. Bu yardımları fırsat bilip vatandaşların banka hesaplarına göz diken dolandırıcılar, cep telefonlarına pandemi destek yardımından yaralanabileceklerini içeren kısa mesaj gönderen dolandırıcılar, vatandaşlardan destekten yararlanabilmeleri için mesajdaki linke tıklamalarını istiyor. Vatandaşlar linke tıkladıktan sonra telefonun kontrolü dolandırıcılara geçiyor.

Artan şikayetler üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Devletin hiçbir kurumunun,cep telefonlarına mesaj göndererek ya da internet üzerinden banka ve kredi kartı bilgilerini isteyerek yardım dağıtmadığının altı çizilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"Son zamanlarda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze ve Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan müracaatlarda, vatandaşlarımızın kullanmış oldukları telefon hatlarına 'Pandemi destek-1000 TL yardım' veya 'Covid-19'dan dolayı 1000 TL devlet desteği' ve benzeri mesajlar geldiği, gelen mesajlarda bulunan linke tıklandığında bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etmek sureti ile cep telefonlarının kontrolünün ele geçirilerek, telefon sahibinin bilgisi ve rızası dışında, telefon rehberinde bulunulan kişilere de aynı ve benzer mesajların gönderildiği, söz konusu mesajlarda belirtilen linke tıklandığında, vatandaştan kişisel bilgiler ve banka veya kredi kartı bilgilerinin istendiği, bu bilgilerinin ekranda çıkan sayfaya girilmesi neticesinde, mobil/internet bankacılığına erişim yapılarak hesapların boşaltıldığı anlaşılmıştır. Hiçbir kurum ve kuruluş, devlet desteği veya benzeri yardım desteği yapmak bahanesi ile cep telefonlarına mesaj göndererek ya da internet üzerinden banka veya kredi kartı bilgilerini isteyerek yardım dağıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın gelen mesajlara itibar etmemeleri, mesaj içeriğinde geçen bilmedikleri linklere tıklamamaları, banka veya kredi kartı bilgilerini bu tür sitelere kesinlikle girmemeleri gerekmektedir."