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Polisten 100 bin TL’lik cep telefonu aksesuarı operasyonu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Polisten 100 bin TL’lik cep telefonu aksesuarı operasyonu
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde 2 ayrı ikamette arama yaptı. Yapılan aramalarda yaklaşık 1500 adet değişik marka ve modellerde telefon ekranı, batarya, ekran ve aksesuar ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonu malzemelerinin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi.

Emniyete götürülen 2 şüpheli, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.


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