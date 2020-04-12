Polisleri yaraladıktan sonra vurulan Elbistanlı genç hayatını kaybetti

İstanbul’da, bıçaklı kavga olayına karıştıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna ait markete girmeye çalışırken kendisine müdahale etmek isteyen polislerden birinin silahını alıp 2 polisi yaralayan Elbistanlı genç, vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgi ve iddialara göre, çalışmak için İstanbul'da bulunan Ali M.(27) isimli Elbistanlı genç, Beyoğlu ilçesinde bıçaklı kavga olayına karıştı. Olay yerinden ayrılan Ali M., Piyalepaşa Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonunun marketine girmek istedi. Market çalışanları, Ali M.’yi içeri almadı. Ali M. ile market çalışanları arasındaki tartışmaya, bölgede bulunan polis ekipleri müdahil oldu. Ali M. ile ona müdahale etmek isteyen polisler arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede polislerden birinin yere düşen silahını alan Ali M.’nin açtığı rastgele ateş sonucunda 2 polis yaralandı. Yaşanan olayın ardından bölgeye özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen polisler tarafından vurulan Ali M, kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.





