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Polislerden Kızılay’a kan bağışı

Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli personeller, Türk Kızılayı’nın 153.kuruluş yıl dönümü kapsamında kan bağışında bulundu.

Polislerden Kızılay’a kan bağışı
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Emniyet personelleri ile birlikte kan bağışında bulunan Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, kan bağışının en önemli insanlık görevlerinden biri olduğuna değindi.

Türk Kızılayı’nın 153.kuruluş yıl dönümü kapsamında Ekinözü ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı. Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, İlçe Emniyet Amiri Serdal Alptuğ ve polis memurları ilçeye gelen Türk Kızılayı kan alma aracına kan bağışında bulundu.

Kan bağışı sonrasında değerlendirme yapan Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, ilçe emniyet amirliği personellerini bu duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.

153.kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Kızılayı’nın, yardımlaşma ve dayanışma gücünü harekete geçirdiğini ve insani değerlerin güçlenmesini sağladığını dile getiren Kaymakam Onur, özellikle pandemi sürecindeki kan stoklarının da artması gerektiğine vurgu yaptı.

Kaymakam Onur, “İlçe Emniyet Amirliğimizin başlattığı kampanya çerçevesinde Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunarak ulvi bir görevi yerine getirdik. Salgın süreci, Kızılay’ın kan stokunun azalmasına neden oldu. Kan bağışının önemine dikkat çekmek ve ulusal kan stokumuza katkı sunabilmek adına bu çalışmayı önemsiyoruz. Bu kampanyaya destek veren emniyet personellerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Polislerden Kızılaya Kan Bağışı