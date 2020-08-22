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Polisin şok uygulamasında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde silah ve bıçak taşıyanlara yönelik olarak gerçekleştirdiği şok uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polisin şok uygulamasında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Elbistan’da son günlerdeki silahlı ve bıçaklı kavgaların önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan şok uygulamalar, aralıksız olarak devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki tüm birimlerden oluşan resmi ve sivil personellerin katıldığı uygulamada, çay ocakları, parklar ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler didik didik aranıyor. Buralarda bulunan vatandaşların üst araması ve genel bilgi taraması (GBT) yapılıyor. Ekiplerin yaptığı şok uygulamalarda 2 ayrı şahsın üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör ele geçirildi.

Söz konusu şahıslar hakkında 6136 sayılı Kanun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yasal işlem başlatıldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçedeki asayişin en üst düzeyde sağlanması için bu tür şok uygulamalara ve denetimlere aralıksız devam edeceği bildirildi.

 


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