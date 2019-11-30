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Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil kaza yaptı

Elbistan'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil kaza yaptı
 Elbistan'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay, İnönü Caddesi ile Aydın Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polis ekipleri E.F.'nin kullandığı 46 F 5633 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayıp kaçan otomobil, Aydın Sokak'a girdi. Sokakta ilerleyen araç, İnönü Caddesinin kesiştiği noktada O.G. idaresindeki 38 SZ 208 plakalı otomobile yandan çarptı. O.G.'nin kullandığı otomobil, savrularak kaldırıma çıktı ve elektrik direğine çarparak durabildi. yaralandı. Polisten kaçan aracın sürücüsü ise yaya olarak olay yerinden kaçsa da kısa süre sonra yakalandı. Kazada hafif şekilde yaralanan D.P. ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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