banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil çaya uçtu

Elbistan’da, ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil, kovalamanın ardından Söğütlü Çayı’na uçtu. Araçta yapılan aramada 69 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken sürücünün de ehliyetine daha önce el konulduğu öğrenildi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil çaya uçtu
 Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde rutin devriye görevi ifa eden Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 AH 1667 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Çok sayıda ekibi peşine takan sürücü, ara sokaklara girip polisleri atlatmak istedi. Çiğdem Sokak’a giren sürücü, yolun bittiğini fark etmeyerek metrelerce yüksekten Söğütlü Çayı’na uçtu. Araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü, kendisini kovalayan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda F. Y. isimli sürücünün, ehliyetine bir süre önce el konulduğu ortaya çıktı. Araçta yapılan detaylı aramada da sigara paketi içerisinde iki parça halinde 69 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü F.Y., buradaki tedavisinin ardından işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129