Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil çaya uçtu

Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde rutin devriye görevi ifa eden Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 AH 1667 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Çok sayıda ekibi peşine takan sürücü, ara sokaklara girip polisleri atlatmak istedi. Çiğdem Sokak’a giren sürücü, yolun bittiğini fark etmeyerek metrelerce yüksekten Söğütlü Çayı’na uçtu. Araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü, kendisini kovalayan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda F. Y. isimli sürücünün, ehliyetine bir süre önce el konulduğu ortaya çıktı. Araçta yapılan detaylı aramada da sigara paketi içerisinde iki parça halinde 69 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü F.Y., buradaki tedavisinin ardından işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



