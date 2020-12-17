Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı

Edinilen bilgiye göre, rutin trafik kontrolü yapan polis ekipleri, 44 LZ 013 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kontrol noktasından kaçtı. Polisleri peşine takan sürücü, hızla girdiği Malatya Caddesi’nde M.Y’nin kullandığı 80 GS 646 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana gelen kazayı sürücüler yara almadan atlattı. Polis ekipleri, isminin İ.E. olduğu belirlenen sürücünün ehliyetsiz şekilde direksiyona geçtiğini tespit etti. Gözaltına alınan sürücü İ.E, işlemleri için emniyete götürüldü.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak başta olmak üzere ihlal ettiği kurallardan idari para cezası kesildi.



