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Polisin dikkati, kuyumcu soygununu önledi

Kayseri'de maske ile 2 kuyumcuyu soyan şüpheli, Afşin’de de aynı şekilde soygun yapmak isterken polisin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Polisin dikkati, kuyumcu soygununu önledi

Yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada ise, daha önce karıştığı 2 kuyumcu soygunundan çaldığı 30 bin TL'lik ziynet eşyası ele geçirildi.

   Olay, Afşin ilçesi Beyceğiz Mahallesi, Dedebaba Caddesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaya devriye attığı sırada şüpheli yüzünde maske takılı A.K'nin (33) kuyumcunun asma kilidini demir makasla kesmeye çalıştığını fark etti. Şüpheli şahsı yakalamak isteyen polis, "dur" ihtarı çekti. Şüpheli ise elindeki demir kesme makası polise fırlatarak kaçmaya başladı. Polisler, 500 metre kovaladıkları şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin aracında arama yapan polis, Kayseri'de 2 kuyumcudan çaldığı yaklaşık 30 bin TL değerinde 3 adet yüzük, 6 adet künye, 10 adet kolye, 6 adet küpe, 5 adet kolye zinciri, 4 adet zincir küpe olmak üzere çeşitli altın ve gümüşleri ele geçirdi.

   Şüphelinin emniyetteki ifadesi alınmasının ardından "nitelikli hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 


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