Polisimizi şehit eden katil öldü

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranırken kaldığı otele gelen polislerden birini şehit eden diğerini yaralayan Muhammet Karataş, hastanede öldü.

Antalya’da işlediği cinayet dolayısıyla aranan Muhammet Karataş (22), kaçtıktan sonra Gaziantep’e oradan da Kahramanmaraş’a geldiği tespit edilmişti. Otelde olduğu belirlenen zanlıyı yakalamak için operasyon düzenlenmişti. Zanlı, kendisini gözaltına almak için otele gelen polis memurlarından Barış Göl'ü şehit etmiş diğerini de yaraladıktan sonra kaçmıştı. Karataş, kaçtıktan kısa bir süre sonra polis ekiplerince av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yaralı olarak yakalanmıştı.

Şazibey Mahallesi'ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, polis ekiplerini fark edince tekrar kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılarak, etkisiz hale getirilmişti. Yaralanan saldırgan kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınmıştı. Polisimizi şehit eden saldırgan, kurtarılamayarak öldü.