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Polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı

Elbistan’da polis memuruna mukavemette bulundukları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı
 Edinilen bilgi ve iddialara göre, Hulusi Efendi Bulvarı’ndaki bir işyerinde tartışan taraflara müdahale etmek isteyen polis memuruna mukavemette bulunan U.H. S.Ç. ve F.Ç., ihbar üzerine bölgeye gönderilen polislerce gözaltına alındı. Şahısların üst aramasını yapan polisler, ruhsatsız tabanca ile pala ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece silahlı tehdit ve görevli memura mukavemet suçundan tutuklandı.

3 şahıs, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

 


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