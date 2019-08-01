Polis ve jandarmanın çabası ile teslim olan zanlı tutuklandı

Elbistan’da, 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan olayın faili, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla teslim olduktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Caddesi’nde 30 Temmuz gecesi meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi iddiası başlayan silahlı kavgada, 29 yaşındaki Gani A. ve 31 yaşındaki Musa A. yaralanmıştı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Musa A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Diğer yaralı ise, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan zanlı M.K.’yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Zanlının, Malatya’nın Darende ilçesine kaçtığını belirledi. Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli çalışan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlının etrafındaki çemberi iyice daralttı. Polis ve jandarmanın çabası, zanlı M.K’nın, olayın üstünden 24 saat geçmeden Darende İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelerek silahıyla birlikte teslim olmasını sağladı.

Elbistan’a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.