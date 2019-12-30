Polis ve jandarmadan yılbaşı öncesi eşzamanlı uygulama

Elbistan’da mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirmek amacıyla Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı birimlerince eşzamanlı olarak ‘Türkiye Güven-Huzur 7’ uygulaması yapıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinden oluşan yaklaşık 100 personelin 20 ekip halinde 3 farklı zaman diliminde yapılan uygulama, okul servis araçlarına yönelik özel denetim, tüm ilkokul, ortaokul, lise önlerinde ve çevrelerindeki elektronik oyun salonları, internet kafe ile umuma açık yerlerde, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, kahvehaneler, metruk binalar ve park-bahçelerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, kamu binaları (çevreleri ile buralara açılan yollarda, toplu taşıma yapılan halk otobüsü ve terminal girişleri ile güzergâhlarında, umuma açık yerlerde, eğlence mekanlarında ve metruk binalarda gerçekleşti.

Eşzamanlı uygulamanın startı saat 10.00 itibariyle verildi. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin ilk çalışması 3,5 saat sürdü. Kapsamlı uygulamanın ikinci ayağı ise, saat 16.00’da başlayıp 19.00’da sona erdi. Uygulamanın gece bölümü ise, 20.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Polis ve jandarmanın yaptığı uygulamalar sonucunda çok sayıda işyeri, park, kahvehane, oyun salonları ve araçlar kontrol edildi.



