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Polis ve jandarmadan tüm servis sürücüleri ile toplantı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği programla ilçede öğrenci taşımacılığı yapan tüm servis şoförlerine yönelik olarak seminer verildi.

Polis ve jandarmadan tüm servis sürücüleri ile toplantı
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Elbistan’da hem jandarmanın hem de polisin, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik olarak denetimleri hız kesmeden sürüyor. Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak servis sürücülerine yönelik de eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede, ilçedeki tüm servis sürücülerinin katılımı ile çim sahada bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alparslan Ceran, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri katıldı.

Öğrencilerin okul yolundaki güvenliğinin en üst seviyede tutulmasını ve servis araçlarında alınması gereken tedbirlerin bir kez daha hatırlatılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda,  okul servis araçları yönetmeliğindeki hususlara dikkat çekildi.

Okul taşıtlarının karışabileceği trafik kazalarını önlemek ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim öğretimlerini sağlanması için polis ve jandarma kadar da servis sürücülerine görevler düştüğü vurgulanan eğitimde, bu amaçla da gerekli denetimlerin aralıksız olarak süreceği kaydedildi.  Denetimlerde önceliğin, trafik kuralı ihlallerine, sürücülerin yeterli sürücü belgesine ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadığına, öğrenciler için emniyet kemeri bulundurulup bulundurulmadığına, fazla öğrenci alıp almadığına, rehber personel olup olmadığına, öğrencilerin iniş-binişlerini sağlayan ışıklı donanımın bulunup bulunmadığına öncelik verileceğini hatırlatan trafik polisleri ve jandarma trafik timleri, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ndeki diğer hususların da titizlikle göz önünde bulundurulacağının altını çizdiler.

Eğitim ve bilgilendirmenin sonrasına servis sürücülerinin soruları cevaplandı.

 


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