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Polis ve jandarmadan ortak yol ve asayiş uygulaması

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortaklaşa olarak yol ve genel güvenlik uygulaması yaptı.

Polis ve jandarmadan ortak yol ve asayiş uygulaması

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri’nin koordinasyonunda her iki kurumun asayiş ekiplerinin katılımı ile yol ve genel güvenlik uygulaması yapıldı. Emniyet ve jandarmanın müşterek olarak gerçekleştirdiği asayiş ve yol uygulaması için Tepebaşı Caddesi’nde kontrol noktası oluşturuldu. Jandarma ve polis ekipleri, durdurdukları araçları tek tek ararken sürücüler ile araçlarda bulunan vatandaşların da kimlik bilgileri Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) sorgulandı. Trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Uygulamalar esnasında, emniyet kemeri yerine, uyarı sesini kesen ve halk arasında ölüm tokası adı verilen aparat kullanan sürücüye ilgili maddeden idari para cezası kesildi.

Jandarma ve polisin müşterek olarak yaptığı uygulama yaklaşık 1 saat sürerken, bu ortak denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği vurgulandı.


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