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Polis ve jandarmadan kaçak kazı yapanlara ortak operasyon

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi’nde kaçak kazı operasyonu düzenledi.

Polis ve jandarmadan kaçak kazı yapanlara ortak operasyon

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesinde bir şahsın tarihi eser çıkarmak amacıyla evinin bahçesinde kazı yapıldığı istihbaratına ulaştı. Söz konusu adrese, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda olayla irtibatlı olduğu değerlendirilen M.A, M.A, F.Ş, O.A, E.A, Z.İ, D.B isimli şahıslar kazı esnasında kullandıkları malzemeler ile yakalandı. Olay yerinde bulunan kazı malzemeleri ve aletlere el konuldu.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken olay yerinin sit alanı olup olmadığı ve incelenmesi amacıyla müze yetkililerine bilgi verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


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