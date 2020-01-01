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Polis ve jandarma, yılbaşı tedbirlerini en üst seviyede tuttu

Elbistan’da yeni yıl, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınan tedbirlerle birlikte huzur ve güven içerisinde karşılandı.

Polis ve jandarma, yılbaşı tedbirlerini en üst seviyede tuttu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı dolayısıyla ilçe genelinde bir dizi emniyet tedbiri aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli resmi ve sivil polisler ile mahalle bekçileri ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli asayiş ve trafik ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini sağlamak için görev başındaydı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde resmi ve sivil ekip devriyelerinin yanı sıra, yunus ve narkotik timlerinin de görev yaptığı yılbaşı gecesinde ekipler tarafından, eğlence merkezleri, umuma açık yerler, park ve bahçeler, sokaklar ve caddelerde önlem alındı. Trafik ekipleri ise çevre yollarında ve şehrin ana arterlerinde uygulama ve kontroller gerçekleştirdi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri de, sorumluluk alanında kalan kırsal bölgelerde kahvehaneler, eğlence merkezlerinde denetlemelerde bulundu. Jandarma Trafik Timleri de, kontrol noktaları oluşturarak araçlarla ilgili çalışma yaptı.

Alınan tedbirlerle birlikte vatandaşların yeni yıla huzur içinde herhangi bir olay olmadan girmesi sağlandı.

 


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