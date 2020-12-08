banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Polis ve asker olmak isteyen gençlere parkur desteği

Elbistan Gençlik Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve askeri okul sınavlarına hazırlanan gençlere, eğitim parkuru hizmeti vermeye başladı.

Polis ve asker olmak isteyen gençlere parkur desteği
banner17
banner43

Elbistan Gençlik Merkezi, hazırladığı eğitim parkuru ile polis okulu ve askeri okul sınavlarına hazırlanan adaylara önemli bir destek veriyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve askeri okul sınavı için hazırlanan adaylar, Elbistan Gençlik Merkezinde alanında uzman antrenörlerle çalışabiliyor. Gençler, spor salonunda sınavda uygulanacak parkurla birebir olarak hazırlanan ortamda çalışma imkanı buluyor. Genç adaylar, POMEM ve askeri okul girişinde önemli bir aşama olan fiziki yeterlilik sınavında bu meslekleri icra edecek adayların denge ve koordinasyon açısından mesleğe uygunluklarını ölçen parkurda, hayatlarında yeni bir yol çizmenin heyecanıyla ter döküyorlar.

 Elbistan Gençlik Merkezi’nden konuyla ilgili olarak yapılan değerlendirmede, “Elbistan Gençlik Merkezi olarak; hayallerinin peşinden koşan gençlerimizin yanındayız Askeri okul ve POMEM fiziki yeterlilik sınavına hazırlanan gençlerimize yönelik ücretsiz parkur eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitimlerimiz hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arasındadır. Eğitimlere katılmak isteyen gençlerimizi başvurular için merkezimize bekliyoruz” denildi.

 Eğitim parkurunda ter döken gençler de, Elbistan Gençlik Merkezi yetkililerine ve hocalarına sundukları bu destekten dolayı teşekkür ettiler.







Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Polis Ve Asker Olmak Isteyen Gençlere Parkur Desteği