Polis ve asker olmak isteyen gençlere parkur desteği

Elbistan Gençlik Merkezi, hazırladığı eğitim parkuru ile polis okulu ve askeri okul sınavlarına hazırlanan adaylara önemli bir destek veriyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve askeri okul sınavı için hazırlanan adaylar, Elbistan Gençlik Merkezinde alanında uzman antrenörlerle çalışabiliyor. Gençler, spor salonunda sınavda uygulanacak parkurla birebir olarak hazırlanan ortamda çalışma imkanı buluyor. Genç adaylar, POMEM ve askeri okul girişinde önemli bir aşama olan fiziki yeterlilik sınavında bu meslekleri icra edecek adayların denge ve koordinasyon açısından mesleğe uygunluklarını ölçen parkurda, hayatlarında yeni bir yol çizmenin heyecanıyla ter döküyorlar.

Elbistan Gençlik Merkezi’nden konuyla ilgili olarak yapılan değerlendirmede, “Elbistan Gençlik Merkezi olarak; hayallerinin peşinden koşan gençlerimizin yanındayız Askeri okul ve POMEM fiziki yeterlilik sınavına hazırlanan gençlerimize yönelik ücretsiz parkur eğitimlerimiz devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Eğitim parkurunda ter döken gençler de, Elbistan Gençlik Merkezi yetkililerine ve hocalarına sundukları bu destekten dolayı teşekkür ettiler.



