Polis, vatandaşları düğünde silaha karşı uyardı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki düğün ve nişan gibi merasimlerde silah atılmaması konusunda düğün sahiplerine tebligatla uyarıda bulunmanın yanı sıra vatandaşlarda da bu konuda farkındalık seviyesini yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, bu çerçevede gelenek adı altında devam ettirilen ve toplumun kanayan yarası hale gelen düğünde silah atma konusunda duyarlılık oluşturmak için şehrin birçok noktasına afişler astı.

TDP Büro Amiri Komiser Yardımcısı Mustafa Demir, düğün, nişan ya da asker uğurlama gibi törenlerde havaya ateş etmenin sonucunda yaşanabilecek acı olayların önüne geçmek istediklerini söyledi.

Düğün sezonunun başladığı ilçede ve ülkenin değişik bölgelerinde silah atılması sonucu birçok acı tablonun yaşandığını hatırlatan Demir, “Toplumun hemen hemen bütün kesimlerince yanlış olarak görülen düğünde havaya silah sıkmak bir eğlenme yöntemi değildir. Aksine sevdiklerimizin yitip gitmesine yol açabilecek tehlikeli ve yasak bir durumdur. Biz de düğünde silah atmanın doğurabileceği kötü sonuçlara dikkat çekme adına şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere afiş astık. Düğünlerde silah kullanılmasını önlemek, bu bilinci oluşturmak, yeni nesle örnek olmak, adeta örf ve adetlerimizden biriymiş gibi lanse edilen bu yanlışlığı tamamen ortadan kaldırmayla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.