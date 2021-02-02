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Polis, tampon hırsızlarının peşinde

Elbistan’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki otomobilin tamponunu çaldı. Polis ekipleri, ilçede ilk kez gerçekleşen bu hırsızlık olayını aydınlatmak için harekete geçti.

Polis, tampon hırsızlarının peşinde

Elbistan’da yaşayan Murat T, otomobilini Ceyhan Mahallesi Hakikat Sokak üzerindeki evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde evden çıkan Murat T, otomobilini çalıştırıp hareket etmek istediği sırada aracının önünden gelen sesi duydu. Aracından inip sesin geldiği yeri kontrol eden Murat T, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Aracının tamponunun yerinde olmadığını gören talihsiz adam, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobildeki incelemenin ardından çalışmalarını sanayi sitesinde yoğunlaştırdı. Çalınan tamponun aynı model başka bir araçta kullanılma ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, sanayi sitesindeki işyerleri ile irtibata geçti. Çalına tamponun, yaklaşık 1500 TL değerinde olduğu öğrenildi.

Elbistan’da ilk kez yaşanan tampon hırsızlığının kurbanı olan Murat T. de aracına yeni tampon taktırmak için sanayi sitesinin yolunu tuttu.


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