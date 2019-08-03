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Polis, sokak hayvanlarını unutmadı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği’nce sokak hayvanları için yaptırılan mama ve su kapları, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) ve gönüllü işletmelerin desteği ile şehrin değişik noktalarına bırakıldı.

Polis, sokak hayvanlarını unutmadı
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği’nce sokak hayvanları için yaptırılan mama ve su kapları, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) ve gönüllü işletmelerin desteği ile şehrin değişik noktalarına bırakıldı.

Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için hareket geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında su ve mama kapları hazırlattı. Hazırlanan su ve mama kaplarının, ilçedeki gıda ve lokantalar başta olmak üzere park ve bahçelere konulması için Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) ile irtibata geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda gönüllü olan işletmelerin yakınlarına, mermerden hazırlatılan mama ve su kapları bırakıldı. Kaplara, sıcak yaz günlerinde yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su dolduruldu.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık, başlattıkları bu anlamlı proje ile sokak hayvanlarını koruyup kollamayı amaçladıklarını söyledi.

Tekbıyık, “Özellikle bunaltıcı sıcakların etkili olduğu bu günlerde sokak canlılarımıza yardım etmek insani görevimizdir. Biz de bu düşünceden hareketle mama ve su kabı hazırlattık. Bu kapları, gönüllü işletmelerimize emanet ediyoruz. İşletmecilerimiz ve Elbistan halkı, bu kaplara bırakacağı mama ve su ile sokak hayvanlarının yaşama tutunmalarına katkıda bulunacak. Duyarlılıkları ve desteklerinden dolayı dernek yöneticilerine ve gönüllü işletmecilerimiz ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) Başkanı Şükriye Karagenç ise, sokak hayvanlarının da insanlar gibi yaşam hakkı olduğuna işaret etti. Karagenç, “Sokak hayvanları, bizim can dostlarımız. Her canlı gibi onların da bizim gibi yaşam hakkı var. Onların hakkını korumak bizim başlıca görevlerimiz arasında. Dünya üzerinde hayatı paylaştığımız can dostlarımızı sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam ediyoruz. Sıcaklardan etkilenmeden rahat bir yaşam sürmesi için çalışmalar yapıyoruz. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün sokaklarda yaşam mücadelesi veren hayvanlar için başlattığı mama ve su kabı projesini de oldukça önemsiyoruz. En önemli amacımız, insanların kapısının önündeki hayvanlara bir kap ve bir kap su vermeleri noktasında farkındalığı arttırmak. Başta polisimiz ve gönüllü olan işletmecilerimiz olmak üzere sokak hayvanlarının yaşamına katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kendilerine emanet edilen kapları seve seve kabul eden işletme sahipleri de kapları belirli aralıklarla su ve mama ile dolduracaklarını belirttiler.







 


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Duyarlı Vatandaş 3 hafta önce

Görevli memur arkadaşları yürekten tebrik ederken bari elleri değmişken dün akşam Şardağını yakan iki ayaklı Hayvanları da yakalasalar Çoookk daha memnun olacağız.zaten son zamanlarda Albıstanda iki Ayaklı Hayvanda çoğalmıya başladı gerçi kurbanda geliyor amma iki ayaklı oldukları için kurbanda olamazlar

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Vatandaş 3 hafta önce

Elbistan da güzel şeylerde oluyor. Tebrik ediyorum sizleri.

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$$$$ 3 hafta önce

Güzel bir davranış

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Poyraz Poyrazoğlu 3 hafta önce

Takdir edilecek bir çalışma, emeği geçen tüm hayvanseverlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun

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Akademisyen 3 hafta önce

Elbistan emniyet müdürlüğünü ve bu anlamlı projeye öncülük eden Bilal Tekbıyık komiseri tebrik ederim.

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Elbissli 3 hafta önce

Tepebasinda hayvan borsasinin orada bir surü köpek var başiboş bunlsrada el atmanız lazim ac susuz bir birini yiyorpar

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Vatandaş 3 hafta önce

Bir Elbistanlı olarak TDP ekibine ve amirine bu ve bunun gibi hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz.

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İşci 3 hafta önce

Allah razı olsun. çok güzel ve anlamlı bir dayanışma..

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